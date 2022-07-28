У путина официально признали, что готовят аннексию территорий Украины

Преступный захват украинской земли российские политики называют "интеграцией"

На фоне разговоров о проведении псевдореферендумов о присоединении к рф части Херсонской и Запорожской областей активизировались и российские политические деятели. Так, по словам руководителя комитета Совфеда по конституционному законодательству андрея клишаса, осенью на сессии парламента рф будет рассмотрен весьма серьезный вопрос. Речь об "интеграции" новых территорий в состав россии.

Об этом политик заявил в своем личном Telegram-канале в четверг, 28 июля. По его словам, это станет "важнейшей задачей" всей предстоящей сессии российских депутатов.

Конкретных территорий, которые россия может попытаться вновь незаконно присоединить к своему составу, клишас не указывает, используя весьма размытые формулировки.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии Парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство российской федерации", — написал он.

Как сообщает российское издание "Медуза", речь вполне может идти об ОРДЛО, которые россияне, вероятно, попытаются "объединить" с частично оккупированными территориями южных областей в один новый "федеральный округ" рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на временно захваченной территории Запорожской области коллаборанты неофициально дали начало процессу подготовки к "референдуму".

Это подтверждают и газеты-агитки, которые повально раздаются сейчас жителям Мелитополя.