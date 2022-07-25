Рассчитывают на идиотов? В Мелитополе начали раздавать новые пропагандистские газеты (фото)

В написанное могут поверить только совсем оторванные от реальности люди

Россияне продолжают активно накачивать пропагандой жителей Мелитополя Запорожской области, — после "Запорожского вестника" оккупанты стали распространять на захваченной территории газету "Комсомольская правда. Запорожье".

Фото одного из выпусков попали в распоряжение "Телеграфа". И судя по статьям, они рассчитаны на пожилое население, которое не имеет доступа к альтернативным источникам информации, и совсем оторвано от реального положения дел.

"После "освобождения" — только развитие!", — гласит первая полоса газеты пропагандистов. Захватчики обещают украинцам развитие промышленности на оккупированных территориях, несмотря на то, что сами систематически разрушают и обворовывают производственную инфраструктуру.

Виновником всех бед агрессор традиционно называет страны Запада.

Также захватчики активно хвастаются "снижением" тарифов, реальная причина которого, — что коммунальщики продолжают обслуживать оккупированные территории за счет украинского бюджета.

Кроме того, в газете называют имена предателей Украины, которые поплатятся за работу на оккупантов после возвращения территорий под контроль законной власти, — среди них, в частности, Евгений Балицкий и Виктор Емельяненко.

Хвастаются ставленники россии и своими выплатами, направленными в первую очередь на сбор личных данных местных жителей.

Помимо прочего, красочно расписывают и якобы провалы ВСУ. У роспропаганды традиционно своя картина боевых действий, далекая от реального положения дел.

Пытаются приобщить к "русскому миру" и украинских детей.

Попиарились захватчики и на мелитопольских пенсионерах и ветеранах.

Стоит заметить, что на самом деле в Мелитополе работает очень мощное партизанское движение, которое систематически борется с оккупантами.

Как ранее сообщал "Телеграф", только накануне под Мелитополем подорвали железную дорогу, которой в военных целях пользовались оккупанты.