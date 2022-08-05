Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС: є ризик витоку радіації

Окупанти ще раз обстріляли Запорізьку АЕС

Окупанти вдруге за 5 серпня обстріляли Запорізьку АЕС із РСЗВ. Відомо, що три прильоти було зафіксовано безпосередньо на майданчику станції біля одного з енергоблоків.

Як поінформувала пресслужба Енергоатому, окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний додатковий корпус. Повідомляється, що є ризики витоку водню та розпилення радіації.

Хоча постраждалих не було, але залишається високим ризик виникнення пожежі.

"Перед обстрілами представники Росатому спішно покинули станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака", — йдеться у повідомленні.

Щодо українського персоналу ЗАЕС, то вони залишаються на своїх місцях, усуваючи наслідки обстрілів та забезпечуючи необхідні заходи щодо дотримання радіаційної та ядерної безпеки.

Як повідомлялося раніше, попередній обстріл АЕС стався 5 серпня близько 14:30, тоді окупанти потрапили до високовольтної лінії зв’язку автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Через це на одному з реакторів спрацювала система аварійного захисту та запустилися дизель-генератори. Наразі цей блок вимкнено та розвантажено.