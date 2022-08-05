В Енергодарі чути вибухи – в мережі пишуть про обстріл Запорізької АЕС росіянами

Місцеві припускають, що росіяни таким чином прикривають підключення АЕС до російської мережі

Запорізьку АЕС, яку директор МАГАТЕ назвав повністю непідконтрольною, почали обстрілювати – в окупованому місті Енергодар, де вона знаходиться, чути вибухи. Джерела "Телеграфу" серед місцевих мешканців припускають, що це може бути провокація росіян.

У місцевих телеграм-каналах нагадують, що росіяни зігнали на станцію багато військової техніки, "Енергоатом" також раніше повідомляв про намір росіян розмістити вибухівку в машинних залах енергоблоків. Тепер місцеві стверджують, що вогонь ведеться зі ствольної та реактивної артилерії.

Українському персоналу при цьому не дають покинути територію станції. Натомість співробітники росатому буцімто терміново евакуюються. Ті ж, хто ще залишився на АЕС, пересуваються по території у протигазах та костюмах хімзахисту.

За поки непідтвердженими даними повідомляється про два "прильоти" по території АЕС. Місцеві припускають, що таким чином росіяни хочуть виправдати підключення станції до російської електромережі, а також обстріли Нікополя з території ЗАЕС.

Як повідомляв "Телеграф", іншу українську АЕС – непрацюючу Чорнобильську – росіяни хотіли використати як майданчик для наступу на Київ і для цього заздалегідь заслали туди своїх агентів.