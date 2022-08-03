Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю, МАГАТЕ благає про інспекцію

Ситуацію на станції Рафаель Гроссі назвав парадоксальною і загрозливою

Окупована Запорізька атомна електростанція, де росіяни намагаються розмістити в енергоблоках вибухівку, повністю вийшла з-під контролю. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

В інтерв'ю Associated Press він розповів, що буквально благає допустити місію МАГАТЕ на найбільший в Європі подібний об’єкт для інспекції. Це допоможе стабілізувати ситуацію та запобігти ядерній катастрофі, впевнений Гроссі. "На станції було порушено всі принципи ядерної безпеки. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно вагому та небезпечну справу", — сказав він.

Гроссі також звинуватив росіян у численних порушення безпеки на станції. Він нагадав, що ЗАЕС знаходиться у зоні активних бойових дій. При цьому окупанти не дотримуються принципу фізичної недоторканності станції, наголосив директор МАГАТЕ. Як відомо, окрім постійних обстрілів навколо об’єкту, над ним нерідко літають російські ракети.

Ситуацію на станції Гроссі назвав парадоксальною – її фактично контролюють росіяни, але при цьому обслуговування та керування здійснює український персонал. Це, наголосив він, призводить до неминучих конфліктів і випадків насильства. Втім, голова МАГАТЕ зазначив, що агентство зберігає певні контакти зі станцією, хоча назвав їх "недосконалими" та "неоднорідними".

Чиновник ООН поскаржився, що через перервані ланцюги поставок він не може бути впевненим, що станція отримує все необхідне. Тому він наполягає на проведенні інспекції. Це дозволить упевнитись, що ядерний матеріал знаходиться під захистом. "МАГАТЕ своєю присутністю стане стримуючим фактором для будь-якого акту насильства проти цієї атомної електростанції. Тому благаю як міжнародний державний службовець, як голова міжнародної організації, благаю обидві сторони дозволити виконання цієї місії", — сказав Гроссі.

Як повідомляв "Телеграф", розслідування показало, що іншу українську АЕС – Чорнобильську – росіянам допомагали захоплювати заслані заздалегідь агенти.