Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС: есть риск утечки радиации

Оккупанты еще раз обстреляли Запорожскую АЭС

Оккупанты во второй раз за 5 августа обстреляли Запорожскую АЭС с РСЗО. Известно, что три прилета были зафиксированы непосредственно на площадке станции возле одного из энергоблоков.

Как проинформировала пресс-служба Энергоатома, оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный дополнительный корпус. Сообщается, что есть риски утечки водорода и распыления радиации.

Хоть пострадавших не было, но остается высоким риск возникновения пожара.

"Перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака", — говорится в сообщениии.

Что касается украинского персонала ЗАЭС, то они остаются на своих местах, устраняя последствия обстрелов и обеспечивая необходимые меры по соблюдению радиационной и ядерной безопасности.

Как сообщалось ранее, предыдущий обстрел АЭС случился 5 августа около 14:30, тогда оккупанты попали в высоковольтную линию связи автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Из-за этого на одном из реакторов сработала система аварийной защиты и запустились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок отключен и разгружен.