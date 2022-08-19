"Референдум" на Донбасі відкладається: ватажок бойовиків пояснив причину

Місцеві колаборанти кажуть, що ще не вся область під їх "владою"

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" денис пушилін, який нещодавно зганьбився в Білорусі, повідомив, що квазіреспубліка найближчим часом не приєднається до складу країни-агресора. Вся річ у тому, що російським військам ніяк не вдається окупувати всю область.

Про це колабораціоніст розповів у коментарі пропагандистським ЗМІ, зазначивши, що до складу росії він би хотів приєднуватися лише "після виходу на кордони республіки", тобто — на кордон Донецької області.

"Ми маємо намір проводити референдум лише після виходу на конституційні кордони республіки. Очевидно, що він має пройти по всій території "ДНР": ми всім громадянам маємо надати можливість висловити це довгоочікуване право на волевиявлення бути у складі російської федерації", — заявив зрадник України.

Його слова можна розцінювати як чіткий натяк на те, що у вересні ніякого "референдуму" вже точно не буде. Цілком ймовірно, що незаконне голосування окупанти не зможуть провести не тільки в так званій "ДНР", але й в інших тимчасово захоплених областях України. А якщо врахувати вкрай низьку швидкість просування російських військ Донецькою областю, то малоймовірним виглядає проведення такого "референдуму" й до кінця року.

Нагадаємо, що так званий "референдум" окупанти хочуть провести й у Запорізькій області. Місцевий колаборант володимир рогов заявляв, що незаконне голосування планується на першу половину вересня. Тим часом херсонський колаборант кирило стремоусов зробив заяву про старт підготовки плебісциту в регіоні ще наприкінці червня.