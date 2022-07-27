Ватажок бойовиків "ДНР" поїхав до Білорусі і видав нісенітницю про "російські міста"

Пушилін видав чергову порцію дурниць

У середу, 27 липня, на 154-й день повномасштабного вторгнення рф ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін приїхав у Брест (Білорусь).

Про це повідомив сам Пушилін на своєму telegram-каналі. Бойовик видав чергову порцію дурниць, заявивши, що настав час "звільняти російські міста", у тому числі Київ, Полтаву, Одесу та інші.

"Всіх росіян ріднять із захисниками Брестської фортеці стійкість духу та здатність до самопожертви в ім’я вищої мети. Сьогодні настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк…", — написав Пушилін.

У мережі лише посміялися зі слів бойовика.

Раніше Пушилін заявив, що російська армія через постачання західного озброєння в Україну не зупиниться після виходу на "конституційні кордони" Донецької області.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" розповів, що для помилування іноземних військовослужбовців, які приїхали захищати Україну та потрапили в полон до терористів, немає жодних підстав. Таким чином, над британцями Ейденом Асліном і Шоном Піннером, а також марокканцем Саадуном Брагімом залишається загроза приведення "вироку" в дію.