Війна — день 154: тривожні новини з Донбасу, "бавовна" триває

Оперативно про головне за 27 липня

Російська армія вже 154 дні продовжує широкомасштабне вторгнення в Україну. На багатьох напрямках ЗСУ успішно відбивають атаки загарбників, які позначили свою ціль – захоплення Донецької області до вересня. Росіянам, схоже, вдалося просунутися на Бахмутському напрямі та захопити селище Новолуганське. рф продовжує ракетний терор. Росіяни били по Миколаєву, Одесі та Харкову. У Миколаєві був атакований порт. А в окупованому Донецьку трапилася "бавовна" на нафтобазі, також "хлопки" були й на Херсонщині. Німеччина нарешті поставила в Україну партію важкого озброєння, а кривавий диктатор володимир путін націлився на турецькі "Байрактари".

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 27 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Важлива інформація за 24 липня доступна у зведенні за неділю: "Війна — день 151: окупанти намагаються штурмувати Донбас, "зернова угода" під загрозою".

Що сталося 25 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за понеділок: "Війна — день 152: окупанти націлилися на Сіверськ, контрнаступ ВСУ дедалі ближче".

З головними новинами за 26 липня можна ознайомитись у матеріалі за вівторок: "Війна — день 153: окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі, в Україну прямують нові HIMARS".