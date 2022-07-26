Окупанти атакували на Донбасі: де вдалося відбити штурм (карта, відео)

Ворог намагається прорватися і з півночі, і з півдня

Українським військовим удалося відбити штурм на чотирьох напрямках. Триває бій ще на одному напрямку — біля Покровського Донецької області за 10 км від Бахмута.

В оперативній інформації Генштабу ЗСУ наголошено, що на Харківському напрямку під обстрілом понад 15 населених пунктів не припиняють окупанти вогонь і на околицях Слов’янська. Окупанти також намагаються покращити позиції для атаки на Сіверськ та Соледар, стягують сили.

На Краматорському напрямку під вогнем Крива Лука, Закитне, Верхньокам’янське, Спірне та інші населені пункти. Окупанти намагалися штурмувати одразу за двома напрямками — біля Спірного та природного парку "Святі гори". Їх відкинули.

Зразкові місця атак на фронті

Ворог продовжує атакувати у бік Бахмута, окрім обстрілів уздовж лінії фронту, окупанти штурмували у районах Берестового та Семигір’я. Росіяни відступили. У районі Покровського бій продовжується.

Карта боїв на південь та схід від Бахмуту

На кордоні Донецької та Запорізької області тривають обстріли. На півдні України окупанти намагаються не допустити просування українських військ.

Ситуація на Бахмутському напрямі складна. Згідно з аналітикою Інституту вивчення війни та картами бойових дій, українські військові могли відійти на одній із ділянок. Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія стягує резерви, і Україна має час поки цього не сталося, щоб ударити по слабкому місцю — захопленим південним регіонам.