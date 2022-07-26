росія просунулась на сході України: актуальні карти боїв

Окупанти продовжують атакувати на основних п’яти напрямках на сході та зміцнюватися на півдні

Російським окупантам ймовірно вдалося просунутися на південь від Бахмута. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) геолокували кадри, які показують просування ворога в районі Новолуганського, зокрема після спроб взяти Вуглегірську ТЕС.

В ISW зазначають, що ймовірно, це сталося внаслідок контрольованого відведення українських військ. Під прямим штурмом росії Новолуганське вже два місяці. Також аналітики зазначили, що захоплення Новолуганського створює переваги скоріше для оборони Україною позицій, вирівнюючи лінію фронту. Кульмінація наступу на Донбас очікується до захоплення великого міста чи то Бахмут чи Слов’янськ, вважають експерти.

Атаки оосії тривають на північ від Харкова, на схід від Сіверська і на схід від Бахмута, на півдні країни окупанти зміцнюють позиції. Склади ворога також злітають на повітря завдяки українським військовим.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти обстрілювали на південний схід від Ізюма та на південний захід у бік Барвінкового. Ракетно-артилерійський удар завдано також по Краматорську.

Сіверськ

Окупанти намагаються атакувати зі сходу, їм не вдається просуватися. Атаки були направлені на Івано-Даріївку, Спірне, Верхньокам’янське.

Бахмут

Ворог просунувся до Новолуганського, міг увійти на територію Вуглегірської ТЕС. Заяви Росії про свій успіх та коментарі росЗМІ можуть свідчити про навмисний відхід українських військових. Схід міста атаки тривають, але в Покровське їм не вдалося висунутися. Повідомляється про бої на околицях Соледара.

На лінії Авдіївка-Донецьк продовжуються артилерійські удари.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти намагалися просунутися землею в районі Цупівки-Дементіївки. Обстріл обласного центру та населених пунктів області триває.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти, чекаючи українського контрнаступу, зміцнюють позиції, риють окопи на території Запорізької АЕС, ховають техніку серед будинків. Вони також намагаються залатати мости, які пошкодили українські військові чи збудувати понтонні переправи біля них. Обстріли вздовж південної лінії фронту не припиняються, росіяни активно розвідують.

Карта боїв на півдні

Генерал армії України Микола Маломуж вважає, що для звільнення півдня нашої країни є ще кілька тижнів — на цей час у росії не підтягнули ще нових резервів. Ймовірно, це допоможе новий пакет військової допомоги від США.