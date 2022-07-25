росія намагається прорватися на Херсонщині та під Бахмутом: свіжі карти боїв в Україні

Ворог рідше став використовувати шквальний артилерійський вогонь з простої причини

Український контрнаступ на півдні України все частіше стає темою для обговорення — офіційно коментувати його почали нещодавно, але повідомляється, що ведеться вогонь по об’єктах росіян, щоб завадити маневрам та постачанню. Серед іншого — достатньо пошкоджені три мости у Херсоні. Це має збільшувати тривогу, спричинену у російському сегменті використанням HIMARS.

Американська артилерія змусила росіян застосовувати різні тактики на полі бою замість килимових обстрілів, відзначають аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема це доводить зменшення кількості пожеж уздовж лінії фронту на Донбасі.

Тим часом окупанти намагаються атакувати не лише на сході: біля Слов’янська, Сіверська та Бахмута, а й на Херсонщині. Там також розпочато підготовку для проведення псевдореферендумів.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

росія атакувала на північний захід від міста, вони штурмували Богородичне. Обстріли велися не лише між Ізюмом та Слов’янськом, а й у бік Барвінкового.

Сіверськ

Ворог все ще намагається просунутися на захід від Верхньокам’янки та Білогорівки. Триває артилерійський обстріл.

Бахмут

Атаки на південь продовжуються, росія намагається захопити Вуглегірську ТЕС і Новолуганське, також намагаються прорватися в Семигір’ї. Передбачається, що ворог, ймовірно, хоче закріпитися на північному березі водоймища, щоб наступати на Бахмут по рівнинній місцевості.

Авдіївка та район під обстрілом.

Карта боїв на сході

Харків

З північного та східного боку Харків та область під обстрілом росії. Наземних штурмів не відмічено.

Карта боїв у Харківській області

Південь України

Три мости на Херсонщині, що ведуть до обласного центру, пошкоджені настільки, щоб ними могли тільки йти люди або їхати легкові машини. Було підірвано залізницю з Мелітополя до Василівки та Токмака у Запорізькій області. Такі події узгоджуються з попередніми повідомленнями про контрнаступальні дії. Але росіяни продовжують атакувати та намагалися наступати біля відвойованої території на річці Інгулець. Російські військові продовжують обстрілювати прилеглі до фронту райони.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що винних у швидкому просуванні росіян на півдні знайдено — це високопосадовці, які не лише "зливали" ворогові інформацію, а й приховували важливі дані від українського керівництва. На окупованій Херсонщині ворог настільки боїться за себе, що вважає використання української символіки екстремізмом та створив леткі загони для її ліквідації.