Контрнаступ ЗСУ: Арестович розповів, чого саме чекають військові

ЗСУ мають послабити сили росіян, перш ніж переходити у контрнаступ

Головним фактором, який дозволить ЗСУ успішно перейти в контрнаступ, є виснаження сил окупантів настільки, що вони не зможуть більше вести наступ.

Як розповів в ефірі "Радіо Чикаго" радник глави Офісу президента Олексій Арестович, доти, доки російська армія зберігатиме здатність до наступу, у масштабному контрнаступі ЗСУ не буде жодного сенсу.

"Будуть зустрічні контрудари і всі сили, які ми нагромадили, витратять на зустрічні бої. Треба їх виснажити і ми це робимо ведучи маневрову оборону", — сказав він.

За його словами, найактивніше це відбувається на ділянці від Ізюма до Бахмуту, куди росіяни стягнули близько 60% усіх своїх сил.

Арестович зазначив, що під час оборони Лисичанська та Сєвєродонецька, росіянам довелося відвести на відновлення 27 батальйонно-тактичних груп, а за останній тиждень ще було виведено чотири.

Він також додав, що ще місяць тому російська армія перебувала на піку своїх можливостей, але тепер вона більше ніколи не зможе бути настільки ж боєздатною, водночас українська армія за рахунок західного озброєння набуватиме нових і нових можливостей.

Основні події, каже він, розвиватимуться "ближче до осені".

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Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни раніше повідомляли, що ЗСУ закінчують або вже закінчили підготовку до контрнаступу на Херсонському напрямку.