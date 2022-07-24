Контрнаступ ЗСУ: Арестович розповів, чого саме чекають військові
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ЗСУ мають послабити сили росіян, перш ніж переходити у контрнаступ
Головним фактором, який дозволить ЗСУ успішно перейти в контрнаступ, є виснаження сил окупантів настільки, що вони не зможуть більше вести наступ.
Як розповів в ефірі "Радіо Чикаго" радник глави Офісу президента Олексій Арестович, доти, доки російська армія зберігатиме здатність до наступу, у масштабному контрнаступі ЗСУ не буде жодного сенсу.
"Будуть зустрічні контрудари і всі сили, які ми нагромадили, витратять на зустрічні бої. Треба їх виснажити і ми це робимо ведучи маневрову оборону", — сказав він.
За його словами, найактивніше це відбувається на ділянці від Ізюма до Бахмуту, куди росіяни стягнули близько 60% усіх своїх сил.
Арестович зазначив, що під час оборони Лисичанська та Сєвєродонецька, росіянам довелося відвести на відновлення 27 батальйонно-тактичних груп, а за останній тиждень ще було виведено чотири.
Він також додав, що ще місяць тому російська армія перебувала на піку своїх можливостей, але тепер вона більше ніколи не зможе бути настільки ж боєздатною, водночас українська армія за рахунок західного озброєння набуватиме нових і нових можливостей.
Основні події, каже він, розвиватимуться "ближче до осені".
Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни раніше повідомляли, що ЗСУ закінчують або вже закінчили підготовку до контрнаступу на Херсонському напрямку.