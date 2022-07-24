Атаки на Донбасі та складності на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Ворожі війська не припиняють атаки та обстріли

Український контрнаступ у Херсонській області міг вже розпочатись чи закінчується його підготовка. Інститут вивчення війни повідомляє, що лінія фронту могла змінитися, але звіти про це надходять із запізненням, оскільки місцевість із невеликими селами.

На півдні України відзначено також заходи окупантів, щоб відрізати людей від сполучення зі світом, за винятком російського сегменту інтернету. Під забороною опинилися Google, Viber, YouTube. Аналітики вважають, що це відбувається у рамках підготовки референдуму щодо приєднання до росії.

На сході росіяни проводили розвідку (на схід від Бахмута) і наземні атаки (на південь від Бахмута, на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська). Обстріл не припинявся.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Штурм росіян припав на район на північний захід від Слов’янська, під вогнем населені пункти на південь від Ізюму як на схід, так і на захід. Російську розвідгрупу було нейтралізовано в Богородичному.

Сіверськ

Місто під прямою атакою росіян — вони завдали ударів на схід від Сіверська, намагалися просунутися у напрямку і у бік Верхньокам’янського.

Бахмут

На схід від Бахмута ворог проводив розвідоперації, не зупиняючи атак з півдня. Відбити розвідку вдалося біля Покровського та Соледара, атаки росіян у Новолуганському. Обстріл для підготовки атаки на місто триває.

На лінії Донець-Авдіївка наступу не було. Кількість пожеж, що зменшилася, показує, що росіяни стали менше обстрілювати після відпрацювання HIMARS.

Карта боїв на сході

Харків

На Харківському напрямку атак не було, обстріл триває, як і атаки з авіації.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Українські військові обстріляли та пошкодив не лише Антонівський міст на окупованій території, а й переправу через Інгулець у Дар'ївці — це спрямовано на перерізку ліній постачання росіян. При цьому окупанти продовжують атакувати тил на півдні — обстріляно порт в Одесі та аеропорт на Кіровоградщині. Під обстрілом також Миколаїв та інфраструктурні об’єкти залізниці.

Карта боїв на півдні

Військовий картограф War Mapper стверджує, що Олександрівка на Херсонщині знову перейшла під контроль росії, про це заявили окупанти.

Олександрівка знаходиться на сході області

Як раніше розповідав "Телеграф", складна ситуація склалася у Високопілля. Після повідомлень про перший "котлі", куди загнали російські війська, з’явилася уточнююча інформація — росіяни не в повному оточенні. Блокування триває з трьох сторін — повідомляють військові експерти.