"Ось вам і зерновий коридор": окупанти накрили ракетами Одеський порт (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 5035
Різні джерела повідомляють про один або два снаряди, що вразили місцеву інфраструктуру
У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси. Саме в цьому інфраструктурному об’єкті знаходиться зерновий термінал, звідки до Чорного моря мали відбути кораблі з продовольством. Як відомо, домовленість про це була підписана в Туреччині напередодні.
Про влучання ракет у порт повідомили місцеві паблики новин, а пізніше інформація підтвердилася співвласником порту TransInvestService і зернового терміналу Neptune Андрієм Ставніцером.
Фотографії порту, зроблені після прильоту, демонструють клуби диму, які піднімаються над портом. Відомо, що на об’єкті почалася пожежа, проте особливих подробиць наразі не повідомляють.
Атаку окупантів прокоментував також народний депутат Олександр Гончаренко, пов’язавши її з підписанням зернової домовленості. Нагадаємо, що підписантами документів були Україна та росія — кожна з країн уклала угоду з Туреччиною та ООН, які мали гарантувати безпеку вивезення продукції.
"Ось вам і зерновий коридор, — написав він у своєму Telegram. — Вкотре вони [росіяни] показали, чого варті угоди з ними. Тільки озброївши Україну можна реально убезпечити український аграрний експорт".
Політик також заявив, що внаслідок атаки є постраждалі. Про жертв інформації поки немає.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук передав інформацію від ОК "Південь", підтвердивши потрапляння в одеський порт. За його словами, атаку на об’єкт було здійснено чотирма ракетами "Калібр", дві з яких таки не вдалося збити.
Нагадаємо, що згідно з підписаними документами Україна має забезпечити вихід кораблів із зерном з Одеси, Південного та Чорноморська.
Втім, численні ракетні атаки російської армії 23 липня українськими містами ставлять під сумнів реальність проведення такої операції.