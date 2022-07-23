"Ось вам і зерновий коридор": окупанти накрили ракетами Одеський порт (фото)

Різні джерела повідомляють про один або два снаряди, що вразили місцеву інфраструктуру

У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси. Саме в цьому інфраструктурному об’єкті знаходиться зерновий термінал, звідки до Чорного моря мали відбути кораблі з продовольством. Як відомо, домовленість про це була підписана в Туреччині напередодні.

Про влучання ракет у порт повідомили місцеві паблики новин, а пізніше інформація підтвердилася співвласником порту TransInvestService і зернового терміналу Neptune Андрієм Ставніцером.

Фотографії порту, зроблені після прильоту, демонструють клуби диму, які піднімаються над портом. Відомо, що на об’єкті почалася пожежа, проте особливих подробиць наразі не повідомляють.

У морському порту Одеси почалася пожежа

Атаку окупантів прокоментував також народний депутат Олександр Гончаренко, пов’язавши її з підписанням зернової домовленості. Нагадаємо, що підписантами документів були Україна та росія — кожна з країн уклала угоду з Туреччиною та ООН, які мали гарантувати безпеку вивезення продукції.

"Ось вам і зерновий коридор, — написав він у своєму Telegram. — Вкотре вони [росіяни] показали, чого варті угоди з ними. Тільки озброївши Україну можна реально убезпечити український аграрний експорт".

Політик також заявив, що внаслідок атаки є постраждалі. Про жертв інформації поки немає.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук передав інформацію від ОК "Південь", підтвердивши потрапляння в одеський порт. За його словами, атаку на об’єкт було здійснено чотирма ракетами "Калібр", дві з яких таки не вдалося збити.

Нагадаємо, що згідно з підписаними документами Україна має забезпечити вихід кораблів із зерном з Одеси, Південного та Чорноморська.

Втім, численні ракетні атаки російської армії 23 липня українськими містами ставлять під сумнів реальність проведення такої операції.