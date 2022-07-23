В Одесі пролунала низка потужних вибухів: є прильоти (фото, відео)

Більшість ракет вдалося знищити завдяки прицільній роботі українських зенітників

Субота, 23 липня, продовжує "гриміти" для українців у прямому значенні цього слова. Після ранкових спроб атакувати одразу кілька областей росіяни знову завдали ракетного удару по Одесі. Місцеві жителі чули щонайменше шість гучних вибухів, частина з яких, на щастя, була роботою засобів протиповітряної оборони.

Факт вибухів у Одесі підтверджує кореспондент "Телеграфа". Оголошена ще до вибухів повітряна тривога тривала 27 хвилин, місцеві паблики новин публікують перші фото.

Судячи з усього, у місті є мінімум один "приліт", адже в небо піднімаються клуби темно-сірого диму.

Після того, як стало відомо про ймовірне влучення, у місті пролунало ще кілька вибухів.

Одеське видання "Думська" також опублікувало фото характерних слідів у небі — від знищених нашими військами ППО російських снарядів.

Наші засоби ППО знищують ворожі снаряди у небі

Трохи згодом з’явилася інформація про пожежу в головному морському порту Одеси. Цілком імовірно, що загоряння могло розпочатися саме після влучання російських ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що вранці 23 липня найбільше ракет — одразу 13 — прилетіло на Кіровоградщину. Внаслідок російської атаки в регіоні загинуло троє людей, ще дев’ять отримали поранення.