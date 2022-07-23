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Багато загиблих та поранених: з’явилися деталі ракетного удару по військових під Кропивницьким

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Такий дим здіймався вранці над Кропивницьким Новина оновлена 23 липня 2022, 10:34
Такий дим здіймався вранці над Кропивницьким

Росіяни випустили по області одразу 12 крилатих ракет

Внаслідок ранкового ракетного удару по Кіровоградщині, який зачепив не лише Кропивницький, а й інші населені пункти, загинуло щонайменше троє людей. Ще дев’ять отримали поранення різної тяжкості.

Про це стало відомо від керівника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в ефірі національного телемарафону вранці 23 липня. Чиновник наголосив, що більшість жертв – військовослужбовці.

Судячи з усього, максимальної шкоди було завдано саме аеродрому "Канатове", який став одним із об’єктів ракетного обстрілу ворожої армії. Саме тому всі дев’ятьох поранених є українськими військовослужбовцями. Один із загиблих також був бійцем ЗСУ. Ще двоє жертв — працівники відомчої охорони, які перебували на своєму посту біля трансформаторної підстанції.

Нагадаємо, що окрім аеродрому постраждав також один із залізничних об’єктів, які перебувають у підпорядкуванні "Укрзалізниці".

На місці "прильотів" зараз працюють відповідні служби, які ліквідують наслідки та надають необхідну допомогу. Також у Кропивницькому намагаються відновити електропостачання в одному із мікрорайонів міста.

Варто зазначити, що "гучним" ранок суботи було для мешканців та інших областей. Росіяни пустили крилаті ракети не тільки Кропивницьким, а й Кривим Рогом, Одесою, Миколаєвом та іншими населеними пунктами.

Теги:
#Війна #Кіровоградська область #Ракетний удар #Кропивницький