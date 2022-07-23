Ракетна атака по Україні: у низці областей пролунали вибухи, є "прильоти" - фото і відео (ОНОВЛЕНО)

Росіяни вирішили покошмарити одразу всю країну

Ранок суботи, 23 липня, аж ніяк не можна назвати добрим для українців, адже жителів усіх областей розбудили сигнали повітряної тривоги. Потім у Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, а також на Одещині та тимчасово окупованій Херсонській областях пролунали вибухи. Деякі з них свідчили про "прильоти", проте частина ворожих ракет успішно збили кошти ППО.

Більше подробиць розповість "Телеграф", кореспонденти якого оперативно моніторять ситуацію в країні. Факт вибухів у деяких областях уже підтвердився офіційними представниками місцевої влади.

UPD від 7:15. Вибухи у Запоріжжі офіційно не підтвердилися. За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, звуки вибухів долинали до жителів міста із району.

UPD від 6:55. Після другої хвилі повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі. Над городами піднімаються стовпи диму, інформація про руйнування та ймовірні жертви уточнюється.

Вибухи в Запоріжжі

Інформація про події в Харкові оперативно підтвердилася мером Ігорем Тереховим.

"Кілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює. Прохання до всіх харків'ян — перебувати в укриттях", — написав він.

Вибухи в Харкові

Так, близько 4.30 пролунало кілька сильних вибухів в одному з районів Миколаєва. Згідно з твердженнями мера міста Олександра Сєнкевича, попередньо обійшлося без жертв. Місця "прильотів" не повідомляються, інформація продовжує уточнюватись.

Так виглядав рано-вранці Миколаїв

Також було голосно у Кривому Розі. Попередньо вибухів було мінімум два. Про це повідомляє місцеве медіа "Перший міський".

Греміло і в Кропивницькому. Над містом піднімалося одразу кілька стовпів диму, що свідчить про успіх російської армії щодо запуску ракет. Непрямо вибухи підтвердив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, назвавши ранок "тривожним" та попросивши місцевих не залишати укриттів.

Небо над Кропивницьким

Вибухи з іншого ракурсу

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На Одещині було чути вибухи в одному з населених пунктів, проте, судячи з відео, що розійшлися в соцмережах, за метою вдало відпрацювали засоби ППО.

Також в мережі пишуть, що на території тимчасово окупованої Нової Каховки теж звучали вибухи.

"Телеграф" продовжує стежити за тим, що відбувається, та уточнювати інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про масштабну ракетну атаку на Миколаїв, яку місто пережило напередодні. Росіяни випустили по житлових кварталах щонайменше сім ракет.

Також неспокійно було й у Краматорську, де від вибухів постраждала місцева інфраструктура.