Краматорськ зазнав нового ракетного удару: ексклюзивні кадри руйнувань

Росіяни знову обстріляли Краматорськ, зруйновано школу.

Російські окупанти продовжують атакувати місто Краматорськ на Донеччині. У ніч на 21 липня Краматорськ зазнав нового ракетного обстрілу. Російські військові обстріляли промислову частину міста, зруйнували місцеву школу.

Під обстріл потрапили території Старокраматорського машинобудівного заводу (СКМЗ) та Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ).

Інформації про поранених та загиблих наразі немає.

У Краматорську побував кореспондент "Телеграфу" та зняв наслідки ракетних обстрілів. Відомо, що обстріл розпочався близько 04:00 ранку. Окупанти випустили 9 ракет. На місці удару почалися пожежі. Наразі пожежники ліквідували загоряння, на місці працюють рятувальні служби та розбирають завали.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу зруйновано середню частину 3-х поверхової будівлі школи, під завалами можуть перебувати люди.

Російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську

Ворог обстріляв промислову частину міста

Під удар потрапила школа

На місці працюють рятувальники

Інформації про поранених та загиблих наразі немає

Будівля відновленню не підлягає

Про постраждалих поки не повідомляється

Рятувальники розбирають завали

Окупанти продовжують руйнувати школи

Фото та відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що Краматорськ зазнає практично щоденних обстрілів – як із ракет, так і з артилерії. Влада області констатує, що немає жодного безпечного чи відносно безпечного місця в регіоні, закликають мешканців евакуюватися.

19 липня окупанти вдарили по центральній частині Краматорська. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, шість поранено. Пошкоджено 10 багатоповерхівок. 18 липня росіяни завдали чотирьох ударів по промисловій зоні Краматорська, попередньо з РСЗВ.

Нагадаємо, що міжнародні військові експерти припускають, що наступні дві головні цілі, які намагатимуться захопити окупанти – Слов’янськ та Краматорськ.

За даними Генштабу України, російські війська продовжують обстрілювати об’єкти на сході країни, прагнучи встановити "повний контроль" над Луганською та Донецькою областями та зберегти сухопутний коридор до Криму.