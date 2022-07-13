Росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці: є "прильоти" (фото, відео)

Вибухи розбудили багатьох місцевих жителів на світанку

Рано-вранці в середу, 13 липня, російські окупанти вдарили ракетами по мирних містах Донецької області. Під вогонь потрапила інфраструктура Краматорська та Костянтинівки. Над обома населеними пунктами зараз піднімається дим, у Костянтинівці повідомляють про руйнування однієї з місцевих шкіл.

Фото та відео, а також подробиці події розмістили у Telegram-каналі "Я люблю Краматорськ". Атака відбулася після четвертої ранку, через що багато місцевих жителів прокинулися в стані паніки.

За свідченнями очевидців, спочатку було чути два гучні вибухи, потім незабаром пролунав ще один, трохи слабший. Швидше за все, частково по цілям відпрацювали засоби ППО, проте це не змогло повністю захистити інфраструктуру міст.

Куди саме був приліт у Краматорську, не повідомляється. Однак стовп диму, що здіймається в небо, дуже помітний.

У Костянтинівці від російської ракети постраждала одна з місцевих шкіл. На фото добре видно, що удар снаряда завдав значних пошкоджень усім поверхам будівлі.

Інформації про постраждалих або жертв через російську атаку поки що немає. Офіційних коментарів від місцевої влади також не було.

Краматорськ та Костянтинівка на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який населений пункт на Донбасі росіяни визначили як важливу ціль, проте поки зазнають поразок, намагаючись атакувати у його напрямку.

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