Окупанти готуються до оточення, але отримують "по зубах": що відбувається на Донбасі (свіжа карта)

Росіяни на Донбасі регулярно обстрілюють десятки населених пунктів із мирними жителями

Слов’янськ залишається одним із найпріоритетніших для російської окупаційної армії населених пунктів. До міста намагаються підійти з різних боків, проте найбільш "популярним" напрямком є наступ із боку Ізюму, про що свідчать свіжі карти боїв в Україні. Цей район регулярно обстрілюється ворожими військами, проте українські захисники дають гідну відсіч.

Як, наприклад, минулої доби — відбивши відразу дві спроби штурму біля Долини і Довгенького, змусивши російських загарбників ганебно відступити. Про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ у свіжому зведенні 13 липня.

Військові кажуть, що штурмові дії до Слов’янська навряд чи припиняться через кілька невдач, проте ЗСУ продовжують робити все можливе, щоб погіршити противнику перебування на цьому відрізку фронту.

Свіжі карти боїв за Донбас

Водночас від артилерійських обстрілів продовжують страждати найближчі населені пункти — це згадані Долина та Довгеньке, а також Курулька, Мазанівка, Чепіль, Краснопілля, Велика Комишуваха, Гусарівка та багато інших.

На більшості інших напрямів ситуація залишається незмінною. Харківщина, як і раніше, є лінією оборони для російських окупантів, на Краматорському напрямку активні бої поки не ведуться. У районі Авдіївки, Курахове, Бахмута, Новопавлівська та Запоріжжя ворог не припиняє вогонь — від "прильотів" страждають багато сіл і міст, що знаходяться в зоні бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що проблема російських окупантів на Донбасі у багатьох аспектах є психологічною. Насамперед вони не хочуть визнавати, що зазнають великих втрат, а також постійно зазнають поразок.