Не хочуть усвідомлювати реальність: Гайдай розвінчав міф про "перемоги" росіян на Донбасі
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Українські артилеристи змушують росіян тікати
Російські військові успішно звітували про захоплення Луганщини ще тиждень тому, та частина області все ще залишається під українським контролем. Ворог нещадно обстрілює цю частину регіону — біля Білогорівки стягує війська та завдав чотири ракетні удари й сім артилерійських атак.
Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також відзначив, що окупанти живуть своїми успіхами в березні, змігши за останні чотири місяці посунутися на кілька кілометрів. Вдалося це їм ціною знищення великих міст. Зараз же їм дають відсіч і вони втікають.
Голова адміністрації розповів про ситуацію біля Золотарівки — українські військові накрили артилерією позиції російських загарбників і вони змушені були швидко їх залишити. Атака на Верхньокам'янське не була успішною для окупантів.
Відзначимо, що росвійська атакують з боку Лисичанська в сторону Сіверська. Гайдай повідомляє, що їхні спроби — марні. Крім переміщень ворога, Генштаб також відзначає посилення обстрілів на цьому напрямку.
Раніше "Телеграф" публікував карти бойових дій в Україні від американського Інституту вивчення війни. В них відзначається, що бої також точаться на Сіверському напрямку біля Григорівки.