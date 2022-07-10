Не хочуть усвідомлювати реальність: Гайдай розвінчав міф про "перемоги" росіян на Донбасі

Українські артилеристи змушують росіян тікати

Російські військові успішно звітували про захоплення Луганщини ще тиждень тому, та частина області все ще залишається під українським контролем. Ворог нещадно обстрілює цю частину регіону — біля Білогорівки стягує війська та завдав чотири ракетні удари й сім артилерійських атак.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також відзначив, що окупанти живуть своїми успіхами в березні, змігши за останні чотири місяці посунутися на кілька кілометрів. Вдалося це їм ціною знищення великих міст. Зараз же їм дають відсіч і вони втікають.

Голова адміністрації розповів про ситуацію біля Золотарівки — українські військові накрили артилерією позиції російських загарбників і вони змушені були швидко їх залишити. Атака на Верхньокам'янське не була успішною для окупантів.

Наслідки обстрілів з боку рф

Золотарівка та Верхньокам'янське знаходяться на захід від окупованих Северодонецька та Лисичанска

Відзначимо, що росвійська атакують з боку Лисичанська в сторону Сіверська. Гайдай повідомляє, що їхні спроби — марні. Крім переміщень ворога, Генштаб також відзначає посилення обстрілів на цьому напрямку.

Раніше "Телеграф" публікував карти бойових дій в Україні від американського Інституту вивчення війни. В них відзначається, що бої також точаться на Сіверському напрямку біля Григорівки.