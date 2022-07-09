Окупанти продовжують штурмувати, але зустрічають відсіч: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається повернути раніше втрачені позиції, але безуспішно

Російські окупанти продовжують атаки з багатьох напрямків на фронті. Продовжуються наступи на Слов’янськ, та спроби йти у бік Сіверська від Лисичанська.

На Харківщині штурмують Деменіївку. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що ворог наполегливо намагається захопити це село, що порушити українську логістику вздовж траси, що веде до росії.

На півдні України окупанти усі намагаються відновити позиції. Вони продовжують штурмувати вздовж кордону Херсонської області з Миколаївською та Дніпропетровською.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

На північ від міста продовжується атака російських військ, вони невдало штурмували у Богородичному. Не дорахувалися щонайменше п’ять танків. У спробі просунутися окупанти обстрілюють Слов’янськ, біля Райгородка (з боку Лиману), Волюбівку, Гусарівку, Чепіль. Останні три населені пункти на північний захід від Ізюму обстрілюють у спробі стримати українських військових, зазначають дослідники.

Сіверськ

У бік Сіверська так само намагаються вийти з боку Лисичанська, але в окупантів успіхів немає — у Верхньокам’янському їх сили вибили з позицій. Біля Спірного та Івано-Дар'ївки ворогові прорвати українську оборону не вдалося. Сіверськ та населені пункти на схід та північний схід під вогнем. У цьому напрямі концентрується техніка ворога.

Бахмут

На південь і схід від міста тривають наступальні операції, тривають обстріли по лінії зіткнення, росія пішла на штурм Веселої Долини.

У районі Авдіївки тривають обстріли та авіаудари.

Карта боїв на сході

Харків

В Інституті вивчення війни припускають, що атаки у бік Харкова спрямовані проти українських контратак. Зокрема, штурм Дементіївки покликаний перешкодити українським контратакам із Прудянки у бік окупованої Цупівки. Дементіївку намагалися штурмувати кілька разів з боку захоплених Великих і Малих Проходів, щоб перерізати трасу з Дергачів, яка веде до Козачої Лопані (і в бік рф), по якій українські позиції в Прудянці отримують постачання. Дементіївку з півночі та півдня частково оточують два водосховища, що ускладнює росіянам їхню витівку. Харків та частина області все ще під вогнем.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог продовжує атакувати, намагаючись повернути втрачені позиції та витіснити українські сили зі східного берега Інгульця, але безуспішно. Українські Сили оборони при цьому продовжують завдавати ударів по російським складам боєприпасів та скупченням військ у районі Високопілля, Давидового Брода, Правдино, Нової Каховки. Південна область під обстрілом росіян.

Карта боїв на півдні

Як раніше писав "Телеграф", окрім атак росії на південному фронті часті спроби проривів ДРГ — українські військові їх успішно припиняють. Також у Чорному морі зменшилася кількість ракетоносіїв через погоду. Українська влада тим часом закликає мешканців окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до евакуації, щоб не заважати ЗСУ.