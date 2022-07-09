"Це необхідно ЗСУ": Верещук закликала жителів окупованих територій півдня України евакуюватися

Влада закликає мешканців двох областей евакуюватися

Україна в рамках одного з можилвих сценаріїв закінчення війни з росією готується до звільнення окупованих районів півдня країни, через це влада закликає місцевих жителів полегшити роботу збройним силам та виїхати з окупованих територій

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів окупованих Херсонської та Запорізької областей з закликом евакуюватись.

Про це Верещук заявила в ефірі ТСН 8 липня.

За її словами ті, хто залишився на території тимчасово окупованих південних областей України мають максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами. Це дозволить ЗСУ звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільних.

"Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", — підкреслила міністерка.

На її думку, зараз перебувати на території Херсонської і Запорізької областей в рази гірше і небезпечніше, ніж на підконтрольній Україні території.

Верещук додала, що загарбники використовують мирне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ зробити свою роботу і звільнити ці області від ворога.

"Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це", — сказала міністерка.

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