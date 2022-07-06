Астролог назвала місяць, коли Україна звільнить Херсон

Астролог також назвала можливу дату закінчення війни.

Оскільки зараз під тимчасовою окупацією перебувають багато українських міст та сіл, українців дуже турбує питання, коли ж усі міста будуть звільнені і коли закінчиться війна. Астролог Ангеліна Вакуліна склала прогноз для України, де розповіла, коли під контроль України повернеться Херсонщина.

Свій прогноз астролог опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм. Вакуліна зазначає, що навколо Херсона відзначається найнапруженіша ситуація, і звільняти його будуть в останню чергу. Однак це станеться досить скоро.

"Не раніше жовтня. Херсон звільнятимуть в останню чергу з усіх окупованих територій ", — розповіла астролог.

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Зазначимо, раніше свій прогноз для Херсона озвучив рунолог Денис Маклашевський. Провісник упевнений, що місто повернеться під контроль України вже в липні.

Також Ангеліна Вакуліна розповіла, що багато українських міст перебувають у небезпеці, тому закликає українців берегти себе і не ігнорувати повітряні тривоги. Астролог впевнена, що війна закінчиться за рік: "Десь у червні 2023 року".

Також "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток військових подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.