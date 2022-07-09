У Чорному морі росіяни знову "переставляють" кораблі, а на суші зазнають великих втрат

Обстановка на південному фронті залишається напруженою

Російські війська знову почали маневрувати в акваторії Чорного моря. Цього разу скоротили присутність своїх кораблів майже вдвічі порівняно з попередньою добою, залишивши можливість випустити лише 20 ракет типу "Калібр". Причина такого рішення полягає у погіршенні погодних умов, які можуть призвести і до потоплення суду.

Про це та багато іншого у свіжому ранковому зведенні 8 липня відзвітували представники оперативного командування "Південь". Вони зазначають, що загалом ситуація на півдні продовжує загострюватися, але поки залишається стабільно контрольованою нашими військами.

Варто зазначити, що зараз "на варті" в акваторії Чорного моря знаходиться два надводні кораблі з ракетами, один підводний човен, а також три великі десантні кораблі. Загалом запас російських ракет, які можна випустити по Україні, через скорочення кількості суден зменшився більш ніж удвічі.

Додамо, що росіяни зазнають значних втрат і на суші. Наприклад, у Херсонській області їх ДРГ по 10 осіб намагалися прорвати лінію оборони поряд із населеними пунктами Ольгине та Князівка. Втім, зустрівши найдостойнішу відсіч українських захисників, вони швидко ретирувалися. При цьому ЗСУ вдало атакували війська противника в районі Снігурівки, що на Миколаївщині. Удар наносився за допомогою штурмової авіації.

І це був дуже врожайний день щодо втрат ворога. За останню добу на південних рубежах із життям попрощалися 194 російські солдати. Багато було знищено і техніки — і дві системи "Град", і 4 "Панциря-С1", і 6 самохідних гаубиць "Акація", і 26 автомобілів. Загалом — 42 одиниці, а також три склади з боєприпасами.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" попереджали про можливу зміну тактики окупантів щодо ракетних обстрілів України. Ворог може спробувати посилити психологічний тиск на мирних українців, тому візьметься бити по їхніх скупченнях у прибережній зоні.