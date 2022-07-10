Оккупанты "обломали зубы", пытаясь прорваться к Славянску: карта боев на Донбассе
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Все попытки врага прорвать оборону на основных направлениях Донетчины терпят неудачу
Славянск, который может стать следующей горячей точкой сражений за Донбасс, сейчас находится под активным давлением российских оккупантов. Попытки прорваться к городу с разных направлений активно блокируются украинскими военными, как, к примеру, разведка боем 9 июля в районе Долины. Штурмовая группа российских оккупантов надеялась прорвать линию нашей обороны, но, потерпев поражение, была вынуждена отступить.
Такие данные сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ утром воскресенья, 10 июля. Помимо наземных атак ближайшие населенные пункты на Славянском направлении натерпелись от артиллерийских обстрелов.
Известно, что под огонь реактивных и ствольных артсистем попали все та же Долина, а также Мазановка, Богородичное, Адамовка, Дибровное, Андреевка, Великая Комишуваха, Новая Дмитровка, Вернополье и Краснополье.
Также российские подразделения перемещались в районе Белогоровки Бахмутского района. При этом активно обстреливались из артиллерии и танков районы Северска, Григоровки, Верхнекаменска и Переездного. Не обошлось и без использования вражеской авиации — удар ракет ощутили на себе Славянск, Серебрянка и Северск.
Стоит отметить, что активных боевых действий не было замечено на Бахмутском и Краматорском направлениях. В районе Авдеевки, Курахова, Новопавловки и Запорожья активно применялась артиллерия.
Также россияне зачастили с огневой поддержкой на Харьковщине. Артиллерия разных калибров применялась в районе самого Харькова, а также рядом с Ивановкой, Дементеевкой, Русскими Тишками, Питомником и другими населенными пунктами.
Южнобужское направление остается для противника плацдармом для сдерживания наступления ВСУ. Не прекращаются обстрелы отдельных городов и сел.
Более подробно о перемещениях и ситуации на разных отрезках фронта можно узнать благодаря свежим картам боев в Украине. Как всегда, "Телеграф" использовал для своего материала данные американского Института изучения войны.
Также мы писали о том, зачем россиянам мог понадобиться захват Харьковской области.