Оккупанты "обломали зубы", пытаясь прорваться к Славянску: карта боев на Донбассе

Все попытки врага прорвать оборону на основных направлениях Донетчины терпят неудачу

Славянск, который может стать следующей горячей точкой сражений за Донбасс, сейчас находится под активным давлением российских оккупантов. Попытки прорваться к городу с разных направлений активно блокируются украинскими военными, как, к примеру, разведка боем 9 июля в районе Долины. Штурмовая группа российских оккупантов надеялась прорвать линию нашей обороны, но, потерпев поражение, была вынуждена отступить.

Такие данные сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ утром воскресенья, 10 июля. Помимо наземных атак ближайшие населенные пункты на Славянском направлении натерпелись от артиллерийских обстрелов.

Известно, что под огонь реактивных и ствольных артсистем попали все та же Долина, а также Мазановка, Богородичное, Адамовка, Дибровное, Андреевка, Великая Комишуваха, Новая Дмитровка, Вернополье и Краснополье.

Карта боев на Славянском направлении

Также российские подразделения перемещались в районе Белогоровки Бахмутского района. При этом активно обстреливались из артиллерии и танков районы Северска, Григоровки, Верхнекаменска и Переездного. Не обошлось и без использования вражеской авиации — удар ракет ощутили на себе Славянск, Серебрянка и Северск.

Продвижение в районе Белогоровки

Стоит отметить, что активных боевых действий не было замечено на Бахмутском и Краматорском направлениях. В районе Авдеевки, Курахова, Новопавловки и Запорожья активно применялась артиллерия.

Также россияне зачастили с огневой поддержкой на Харьковщине. Артиллерия разных калибров применялась в районе самого Харькова, а также рядом с Ивановкой, Дементеевкой, Русскими Тишками, Питомником и другими населенными пунктами.

Южнобужское направление остается для противника плацдармом для сдерживания наступления ВСУ. Не прекращаются обстрелы отдельных городов и сел.

Более подробно о перемещениях и ситуации на разных отрезках фронта можно узнать благодаря свежим картам боев в Украине. Как всегда, "Телеграф" использовал для своего материала данные американского Института изучения войны.

Также мы писали о том, зачем россиянам мог понадобиться захват Харьковской области.