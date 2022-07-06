В британской разведке сообщили, где будет следующее ключевое сражение на Донбассе.

россияне закрепляются в Луганской области и готовятся продвигаться дальше в Донецкую область

После тактического отступления украинских войск от Лисичанска, усиление боев ожидается уже в Донецкой области. И следующей целью оккупантов должно стать Славянск.

К такому выводу пришла британская военная разведка, ежедневная сводка которой за 6 июля опубликована в Twitter Министерства обороны Великобритании. Разведчики Туманного Альбиона оценивают расстояние от города до позиций захватчиков примерно в 16 километров. Российские войска находятся к северу от Славянска. Речь идет о силах Восточной и Западной групп войск. Сохраняется также угроза со стороны Центральной и Южной групп русских войск. Именно поэтому британцы называют вероятную битву за Славянск "следующей ключевой битвой в борьбе за Донбасс".

Относительно ситуации в Лисичанске британцы предполагают, что россияне продолжают укреплять свой контроль над захваченным городом и Луганской областью в целом. Но большинство частей Восточной и Западной групп войск оккупанты, по данным разведчиков, перебросили на изюмское направление.

Там специалисты разведки оценивают продвижение россиян еще в 5 км по главной дороге E40 от Изюма. Впрочем, сопротивление Вооруженных сил Украины этому наступлению называют решительным.

Напомним, мэр Славянская Вадим Лях также прогнозирует усиление ударов россиян по городу, поэтому он призвал жителей эвакуироваться, пока это безопасно. По его словам, сейчас для этого есть два маршрута – через Днепр в Ровно и через Покровск во Львов.