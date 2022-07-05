Донецкую область ждет судьба Луганской области: британская разведка дала страшный прогноз

В Британии заговорили об улучшении координации между группировками российских войск

Захват россиянами практически всей территории Луганской области, которое в Украине называют сомнительным успехом оккупантов, дает кремлю повод говорить о собственных успехах и наглядно демонстрирует, что именно может ожидать в ближайшее время Донетчину. Использование аналогичной тактики можно ожидать при попытках дальнейшего продвижения захватчиков.

Такой прогноз дала британская разведка – он был опубликован в Twitter Министерства обороны Соединенного королевства. Специалисты разведдепартамента утверждают, что отход Украины от Лисичанска дает возможность кремлю заявить о значительном прогрессе в достижении своей политической цели.

При этом достижение этой цели британцы связывают с улучшением координации между по меньшей мере двумя группировками войск – центральной, которой, судя по всему, командует александр лапин, и южной, руководителем которой называют сергея суровикина. Они вместе пытались атаковать украинские силы с трех сторон, но те осуществили грамотный отход на укрепленные позиции. Это, по данным Великобритании, позволяет Украине отступить к более удобной для обороны прямой линии фронта.

"Битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием россией артиллерии, во время которой города сравнялись с землей. Бои на Донбассе почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе", — прогнозируют разведчики Великобритании.

Напомним, ранее британская разведка пришла к выводу, что взятие Лисичанска не приведет к снижению интенсивности боев.