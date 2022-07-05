Донецьку область чекає доля Луганщини: британська розвідка дала страшний прогноз

У Британії заговорили про поліпшення координації між угрупованнями російських військ

Захоплення росіянами практично всієї території Луганської області, яке в Україні називають сумнівним успіхом окупантів, дає кремлю привід говорити про власні успіхи і наочно демонструє, що саме може чекати найближчим часом на Донеччину. Використання аналогічної тактики очікується при спробах подальшого просування загарбників.

Такий прогноз дала британська розвідка – він опублікований у Twitter Міністерства оборони Сполученого королівства. Фахівці розвіддепартаменту стверджують, що відхід України від Лисичанська дає можливість кремлю заявити про значний прогрес у досягненні своєї політичної мети.

При цьому досягнення цієї мети британці пов’язують із поліпшенням координації між щонайменше двома угрупованнями військ – центральним, яким, судячи з усього командує олександр лапін, та південним, керівником якого називають сергія суровікіна. Вони разом намагались атакувати українські сили з трьох сторін, але ті здійснили грамотний відхід на укріплені позиції. Це, за даними Великобританії, дає змогу Україні відступити до зручнішої для оборони прямої лінії фронту.

"Битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням росією артилерії, під час якої міста зрівнялися із землею. Бої на Донеччині майже напевно триватимуть у такому ж ключі", — прогнозують розвідники Великобританії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка дійшла до висновку, що взяття Лисичанська не призведе до зниження інтенсивності боїв.