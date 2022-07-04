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Арестович заспокоїв засмучених відходом з Лисичанська: виконано 4 важливі завдання

Автор
Юлія Потерянко
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Олексій Арестович порівняв ЗСУ із козаками Новина оновлена 04 липня 2022, 12:51
Олексій Арестович порівняв ЗСУ із козаками

Радник голови ОП оголосив про народження національної військової школи

Незважаючи на невтішний прогноз британської розвідки про розвиток подій після відходу ЗСУ від Лисичанська, приводи для оптимізму проведена операція дає, і чималі. Зокрема, логіка проведення операції говорить про народження в України власної військової школи – продуманішої, ніж червоноармійська тупа м’ясорубка.

Про це заявив радник глави Офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович у своєму телеграм-каналі. Він назвав оборону Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації (СДЛ) успішною операцією. За його словами, вона виконувала чотири головні завдання:

  • скувати основні сили противника;
  • завдати їм втрат;
  • виграти час для постачання західного озброєння та вдосконалення другої лінії оборони;
  • створити умови для наших наступальних дій інших ділянках фронту.

Кожне із цих завдань, за оцінкою Арестовича, було виконано. "Хімарси тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступні дії на трьох (!) ділянках фронту: під Вугледаром, на Запорізькому напрямку, на Херсонському", — написав він.

При цьому радник наголосив, що зараз і українці, і російські окупанти ведуть наступ за трьома напрямками. Для росіян це Харків, Ізюм та Бахмут. "Місяць тому ми вели на одному-двох, а вони, на п’яти", — нагадав Арестович.

Він окремо наголосив, що проведення операції показало – червоноармійський стереотип "ні кроку назад" остаточно зламаний. У попередні 8 років він "коштував нам і Іловайська, і падіння ДАПу, 32-го блокпоста", а тепер є всі підстави стверджувати – в Україні народжується національна військова школа. " Дебальцеве було відігране складно, але вже у потрібному напрямку (зберегти людей), а СДЛ – взагалі на "добре" і це – у надзвичайно складних умовах", – зазначив експерт.

Арестович нагадав про "тупий жуківський стереотип", який закликав слідом за радянським маршалом Георгієм Жуковим стояти до кінця. "А червоноармійська школа прощала генералам усе — мільйони вбитих об оборону, мільйони вбитих в обороні, аби не відступали. Ні, нам такого не потрібно", — зазначив він. І закликав діяти не в лоб і не тиснути масою, як червона армія, а використовувати хитрість та маневри, як робили українські козаки.

"Лізучи на шматок мокрого цукру СДЛ, російська армія зазнала втрат, які позбавляють сенсу будь-які досягнення – взявши районний центр, втратили перспективу перемоги у війні", – висловив упевненість Арестович. І пообіцяв, що Україна Лисичанськ поверне, а росія свою "спущену в унітаз" велич — ні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддала окупантам Лисичанськ і за першої ж можливості поверне його під контроль Києва.

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