ЗСУ відступили від Лисичанська: британська розвідка дала невтішний прогноз, що буде далі

Вимоги кремля піти на поступки після звільнення Зміїного розвідники назвали безпідставними

Вимушений відхід українських військ від Лисичанська, який президент Зеленський назвав тимчасовим, не призведе до зниження інтенсивності боїв на Донбасі. Натомість російські окупанти тепер сконцентруються на захопленні Донеччини.

Такий прогноз опублікували фахівці британського розвідувального департаменту у щоденному зведенні у Twitter Міністерства оборони Сполученого Королівства. Британські розвідники підтвердили, що бої у Лисичанську та навколо нього останнім часом посилилися. Зрештою росіяни захопили контроль над останнім крупним містом Луганщини. Ймовірно, тепер вони посунуть на Донеччину. "Боротьба за Донбас була завзятою і виснажливою, і навряд чи ситуація зміниться найближчими тижнями", – йдеться у зведенні.

Британці також відкинули вимогу росіян до Києва піти на поступки після звільнення острову Зміїний у Чорному морі. За цей "крок доброї волі" у кремлі заявили, що "м’яч тепер на боці України" і зажадали розмінування територіальних вод буцімто для полегшення вивозу українського зерна. "Насправді саме втручання росії у сільськогосподарський сектор України продовжує посилювати глобальну продовольчу кризу", – нагадали в Лондоні.

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Розвідники також оцінили потенційний обсяг експорту українського збіжжя у 2022 році не більше ніж у 35% від торішніх показників. Провину за це покладають на блокаду росіянами Одеси, а також збої ланцюгів поставок до України насіння та добрив, які спричинило російське вторгнення.

Нагадаємо, раніше британські розвідники припустили, яка саме здатність ВСУ може стати вирішальним фактором у війні.