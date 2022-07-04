ВСУ отступили от Лисичанска: британская разведка дала неутешительный прогноз, что будет дальше

Требования кремля пойти на уступки после освобождения Змеиного разведчики назвали безосновательными

Вынужденный отход украинских войск от Лисичанска, который президент Зеленский назвал временным, не приведет к снижению интенсивности боев на Донбассе. Российские же оккупанты теперь сконцентрируются на захвате Донетчины.

Такой прогноз опубликовали специалисты британского разведывательного департамента в ежедневной сводке в Twitter Министерства обороны Соединенного Королевства. Британские разведчики подтвердили, что бои в Лисичанске и вокруг него в последнее время усилились. В конце концов, россияне захватили контроль над последним крупным городом Луганщины. Вероятно, теперь они пойдут в Донецкую область. "Борьба за Донбасс была упорной и изнурительной, и вряд ли ситуация изменится в ближайшие недели", — говорится в сводке.

Британцы также отвергли требование россиян к Киеву пойти на уступки после освобождения острова Змеиного в Черном море. За этот "шаг доброй воли" в кремле заявили, что "мяч теперь на стороне Украины" и потребовали разминирования территориальных вод для облегчения вывоза украинского зерна. "На самом деле именно вмешательство россии в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис", — напомнили в Лондоне.

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Разведчики также оценили потенциальный объем экспорта украинского зерна в 2022 году не более чем в 35% от прошлогодних показателей. Вину за это возлагают на блокаду россиянами Одессы, а также сбои цепей поставок в Украину семян и удобрений, которые повлекло российское вторжение.

Напомним, ранее британские разведчики допустили, какая именно способность ВСУ может стать решающим фактором в войне.