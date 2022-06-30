ВСУ удерживают позиции: британская разведка рассказала, что может стать главным в войне

Украинские военные умело истощают силы наступающего противника

Ключевым фактором войны в Украине может стать способность Вооруженных сил Украины затягивать бои, а затем должным образом уходить с поля битвы до того, как враг сможет их окружить. Это стоит россиянам огромных потерь и истощения ресурсов.

Так утверждают специалисты британской военной разведки в своей ежедневной сводке с украинского фронта. "Вполне вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в должном порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором во время кампании", — говорится в Twitter британского Министерства обороны.

Относительно оперативной обстановки, аналитики разведдепартамента военного ведомства Британии приходят к выводу, что украинские силы продолжают удерживать занятые в Лисичанске позиции, где они разместились после ухода из Северодонецка. Цель россиян на этом участке – избежать новой попытки форсировать реку Северский Донец. Поэтому они пытаются развивать свое медленное продвижение к Лисичанску со стороны Попасной на юге. Оккупанты явно не хотят повторения майского провала под Белогоровкой.

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Британские разведчики также предполагают, что текущие наземные бои скорее всего сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие расположено в 10 км к юго-западу от центра города. На оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.

Напомним, россиянам придется заплатить большую цену за свои посягательства на территорию Украины – это оккупантам пообещал советник главы МВД Антон Геращенко, комментируя предстоящее освобождение Крыма и Донбасса.