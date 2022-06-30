ВСУ удерживают позиции: британская разведка рассказала, что может стать главным в войне
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 466
Украинские военные умело истощают силы наступающего противника
Ключевым фактором войны в Украине может стать способность Вооруженных сил Украины затягивать бои, а затем должным образом уходить с поля битвы до того, как враг сможет их окружить. Это стоит россиянам огромных потерь и истощения ресурсов.
Так утверждают специалисты британской военной разведки в своей ежедневной сводке с украинского фронта. "Вполне вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в должном порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором во время кампании", — говорится в Twitter британского Министерства обороны.
Относительно оперативной обстановки, аналитики разведдепартамента военного ведомства Британии приходят к выводу, что украинские силы продолжают удерживать занятые в Лисичанске позиции, где они разместились после ухода из Северодонецка. Цель россиян на этом участке – избежать новой попытки форсировать реку Северский Донец. Поэтому они пытаются развивать свое медленное продвижение к Лисичанску со стороны Попасной на юге. Оккупанты явно не хотят повторения майского провала под Белогоровкой.
Британские разведчики также предполагают, что текущие наземные бои скорее всего сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие расположено в 10 км к юго-западу от центра города. На оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.
Напомним, россиянам придется заплатить большую цену за свои посягательства на территорию Украины – это оккупантам пообещал советник главы МВД Антон Геращенко, комментируя предстоящее освобождение Крыма и Донбасса.