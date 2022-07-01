Остров Змеиный стал для россиян ловушкой и доказательством их отсталости

Известный украинский военный эксперт Сергей Грабский специально для "Телеграфа" оценил масштабы провала россии со Змеиным островом

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 30 июня, прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских войск.

Отметим, что именно в последний день июня стало известно, что ВСУ выбили россиян со Змеиного, ожесточенные бои за который велись фактически с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину.

О значении этой победы и о том, как события могут развиваться дальше, "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

Четыре важных момента по Змеиному

По мнению Сергея Грабского, Змеиный стал для россиян ловушкой. Такой же страшной, как и смерть флагмана Черноморского флота рф – крейсера "Москва".

Говоря о значении острова, полковник отметил ряд важных моментов.

Остров Змеиный расположен на коммуникациях, которые идут из Одессы к болгарским портам – и далее на Босфор, и далее – в Средиземное море. То есть, тот, кто физически контролирует Змеиный, может контролировать и выход с черноморских портов Украины – в большой части. Змеиный находится на выходе из дельты Дуная. А это – фактические ворота в Европу, через которые совершаются массированные перевозки грузов от Германии – до Румынии и Украины. А кто физически контролирует дельту Дуная, может влиять на перемещение, на судоходство в этом регионе. Что также повышает ценность Змеиного. Недалеко от острова – территория Румынии. Страны-члена НАТО, где расположены подразделения вооруженных сил США. И россияне, находясь на Змеином, имели возможность сканировать, проводить радиоэлектронную, радиотехническую разведку, тем самым имея дополнительный источник информации касательно блока НАТО. Россия после потери своего флагмана Черноморского флота требовала усиления сил противовоздушной обороны (ПВО). И Змеиный под контролем агрессора был таким себе стационарным пунктом поддержания российской ПВО в данном регионе. Что давало рф гипотетическую возможность проводить десантные операции против украинских портов, против Юга Украины.

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Для россиян это – эпичное поражение

Но суть в том, продолжает военный эксперт, что остров – скала, где невозможно спрятаться. И тут рф получила еще один удар, продемонстрировавший, насколько она осталась отсталой по своей сути, несмотря на колоссальное количество вооружения, боевой техники, личного состава.

"При всём этом, россия не смогла организовать качественную противоракетную оборону (ПРО). Нет у нее соответствующих сил и средств, которые помогли бы защитить ее позиции на этом стратегически важном для нее кусочке суши в Черном море. Несмотря на массированные попытки рф сосредоточить там свои средства, удержать с помощью гарнизона Змеиный – ничего у нее не вышло. Оккупационный гарнизон, силы и средства захватчиков периодически уничтожались украинскими ударами. Страна-агрессор показала, что не может проводить такие операции. И для нее потеря острова Змеиный является такой же серьезной утратой, как уничтожение ВСУ крейсера "Москва". Только с еще более серьезными перспективами", – поясняет Сергей Грабский.

Полковник подчеркивает, что теперь российский флот не может оперировать в западной акватории Черного моря. Он вынужден прятаться на расстоянии, которое исключает применении по нему противокорабельных систем Украины.

"Резюмируя – одно из стратегических направлений для рф (морское), дающее возможность проведения десантных операций против Одессы и всего черноморского побережья Украины – провалено. Любая группа кораблей, которая подойдет достаточно близко, будет уничтожена нашими противокорабельными ракетами. Совместно с применением таких более-менее передовых технологий как "Байрактары" и других беспилотных аппаратов, мы доказали, что можем дать ассиметричный ответ агрессору. Несмотря на колоссальное преимущество рф в плавсредствах, авиации, ракетах, она не способна сейчас выполнить стратегические задания своей так называемой "специальной военной операции". Для россиян это – эпичное поражение, которое они прикрывают заявлениями о "жесте доброй воли", – отмечает Сергей Грабский.

При этом, продолжает он, надо понимать, что Украина, не имея плавсредств, используя другую специфику, не нуждается в физическом присутствии на Змеином.

"Но там могут быть расположены какие-то технические средства, которые позволят улучшить мореходство в данном регионе, – считает эксперт. – Или же проводить на острове деятельность, которая не связана с постоянным присутствием там людей. Последнее бессмысленно, потому что война продолжается – и люди на Змеином будут находиться в постоянной опасности".

Сегодняшний ночной удар по Одесской области, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения, не обязательно следует связывать с местью россиян за остров Змеиный, считает полковник.

"Я бы всё не связывал эти два события, не занимался конспирологией. Ведь так можно привязать любые ракетные удары к тем или иным событиям и датам", – поясняет Сергей Грабский.

Напомним, что в рф признали провал на острове Змеиный и даже попытались оправдаться, что вызвало немало шуток в сети.

Отметим, что отбить остров у захватчиков помогло новое украинское оружие.