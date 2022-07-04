Арестович успокоил расстроенных отходом из Лисичанска: выполнены 4 важных задачи

Советник главы ОП объявил о рождении национальной военной школы

Несмотря на неутешительный прогноз британской разведки о развитии событий после отхода ВСУ от Лисичанска, поводы для оптимизма проведенная операция дает, и немалые. В частности, логика проведения операции говорит о рождении у Украины собственной военной школы – более продуманной, чем красноармейская тупая мясорубка.

Об этом заявил советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович в своем телеграм-канале. Он назвал оборону Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) успешной операцией. По его словам, она выполняла четыре главные задачи:

сковать основные силы противника;

нанести им потери;

выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны;

создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.

Каждая из этих задач, по оценке Арестовича, была выполнена. "Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх (!) участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском", – написал он.

При этом советник подчеркнул, что сейчас и украинцы, и российские оккупанты ведут наступление по трем направлениям. Для россиян это Харьков, Изюм и Бахмут. "Месяц назад мы вели на одном-двух, а они, на пяти", – напомнил Арестович.

Он отдельно подчеркнул, что проведение операции показало – красноармейский стереотип "ни шагу назад" окончательно сломлен. В предыдущие 8 лет он "стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста", а теперь есть все основания утверждать – в Украине рождается национальная военная школа. "Дебальцево было отыграно сложно, но уже в нужном направлении (сберечь людей), а СДЛ – вообще на "хорошо" и это – в чрезвычайно сложных условиях", – отметил эксперт.

Арестович напомнил о "тупом жуковском стереотипе", призывавшем вслед за советским маршалом Георгием Жуковым стоять до конца. "А красноармейская школа прощала генералам все – миллионы убитых об оборону, миллионы убитых в обороне, лишь бы не отступали. Не, нам такого не нужно", – отметил он. И призвал действовать не в лоб и не давить массой, как красная армия, использовать хитрость и маневры, как делали украинские козаки.

"Лезя на кусок мокрого сахара СДЛ, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения – взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне", – выразил уверенность Арестович. И пообещал, что Украина Лисичанск вернет, и россия свое "спущенное в унитаз "величие" – нет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдала оккупантам Лисичанск и при первой же возможности вернет его под контроль Киева.