Славянск стал прифронтовым городом: мэр призвал эвакуироваться

Жителей города призвали эвакуироваться

Славянск (Донецкая область) уже стал прифронтовым городом, а потому оккупанты начали более активные обстрелы в последние дни.

Как рассказал в комментарии "24 каналу" городской глава Вадим Лях, местным жителям пора задуматься об эвакуации, поскольку в ближайшее время удары россиян будут лишь усиливаться, а сейчас процесс выезда можно организовать безопасно.

По его словам, Славянск, Краматорск и Бахмут станут следующими целями для россиян, а потому городское руководство внимательно наблюдает за ситуацией на фронтах.

"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей", — сказал он.

Лях добавил, что сейчас эвакуация идет двумя маршрутами:

через Днепр в Ровно;

через Покровск во Львов.

Как сообщалось ранее, днем 3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отошли от Лисичанска. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это было сделано с целью сохранить жизни бойцов, а также добавил, что город будет обязательно возвращен.

По данным аналитиков Института изучения войны, захват города дал россиянам возможность атаковать три города: Северск, Бахмут или Славянск.