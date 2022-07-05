Славянск стал прифронтовым городом: мэр призвал эвакуироваться
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Жителей города призвали эвакуироваться
Славянск (Донецкая область) уже стал прифронтовым городом, а потому оккупанты начали более активные обстрелы в последние дни.
Как рассказал в комментарии "24 каналу" городской глава Вадим Лях, местным жителям пора задуматься об эвакуации, поскольку в ближайшее время удары россиян будут лишь усиливаться, а сейчас процесс выезда можно организовать безопасно.
По его словам, Славянск, Краматорск и Бахмут станут следующими целями для россиян, а потому городское руководство внимательно наблюдает за ситуацией на фронтах.
"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей", — сказал он.
Лях добавил, что сейчас эвакуация идет двумя маршрутами:
- через Днепр в Ровно;
- через Покровск во Львов.
Как сообщалось ранее, днем 3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отошли от Лисичанска. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это было сделано с целью сохранить жизни бойцов, а также добавил, что город будет обязательно возвращен.
По данным аналитиков Института изучения войны, захват города дал россиянам возможность атаковать три города: Северск, Бахмут или Славянск.