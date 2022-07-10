Аналитики ISW озвучили планы российских оккупантов насчет Харьковщины

Из-за регулярных неудач на многих участках фронта враг решил прибегнуть к другой тактике

Харьковская область, которая регулярно обстреливается российскими войсками, может стать новым предметом интереса Кремля. Об этом свидетельствуют быстро сменяющиеся планы непризнанных "властей", которые были самопровозглашены во временно оккупированной части региона.

Такой вывод делают аналитики Института изучения войны (США), отследив сообщения нескольких последних дней, среди которых и заявления о Харьковщине, как "неотъемлемой части русской земли", и представление новой "символики" области. Это все говорит о планах захватчиков создать на этой территории что-то в духе т.н. "Харьковской народной республики".

Эксперты утверждают, что поставленные россиянами в управление коллаборанты уже презентовали новый "флаг" области, который содержит часть герба Харьковской губернии, что существовала во времена российской империи в XVIII веке. Среди самых узнаваемых элементов — кремлевский двуглавый орел.

Представленный оккупантами флаг т.н. "ХНР"

Также стоит отметить, что буквально на днях в оккупированной части Харьковщины россиянами было провозглашено "военно-гражданскую администрацию". Уже 8 июля на этой территории объявили "военное положение".

"Это еще раз указывает на то, что Кремль активно добивается легитимизации и укрепления власти оккупационной "администрации" Харьковской области для поддержки этой более широкой территориальной цели", — пишут специалисты ISW.

То, что захватчики и коллаборанты пытаются навязывать местным жителям давние символы, а также риторику имперской россии, является явным признаком очередной аннексии украинских территорий россией. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время оккупанты заявят о создании так называемой "ХНР".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Харьковщине активно обстреливаются образовательные заведения. Ракетные удары были зафиксированы по нескольким школам областного центра, а затем пострадал корпус одного из университетов Харькова. Во время последней атаки погиб человек.