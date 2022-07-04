Атака против школ: в Харькове снова нанесен ракетный удар (фото, видео)

Завалы еще разбирают

Вражеские ракеты снова атаковали Харьков в 4 утра и снова попали в объект образования. Накануне оккупанты повредили школу в Новобаварском районе, 4 июля они частично разрушили гимназию в Шевченковском.

Согласно официальным данным — в образовательном учреждении никого не было, предварительно пострадавших нет. Взрывы прозвучали в 4:03 и 4:04. Спасатели еще работают на месте атаки.

От здания гимназии осталась лишь часть

Масштабные разрушения

Спасатели продолжают разбор завалов

В области также было неспокойно — под огнем оказались Харьковский, Изюмский, Богодуховский районы. Разрушены жилые дома, хозпостройки, гаражи. За сутки россияне своими обстрелами убили трех жителей села Безруки под Дергачами, пострадали шесть человек — по ним открыли огонь из артиллерии.

Следователи и эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.

В регионе также ведутся активные боевые действия. Генштаб ВСУ сообщал об попытке штурма Прудянки, а также усиливающихся обстрелах и перемещении войск в районе оккупированного Изюма.

Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий, россия может атаковать три украинских города после захвата Лисичанска.