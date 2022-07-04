Враг засуетился: россияне стягивают силы и штурмуют Украину по ряду направлений

Оборона от страны агрессора продолжается

Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область с территории россии, а в Харьковской — в очередной раз пытались прорваться штурмом. Их отбили в районе Прудянки. Южнее бои идут на Славянском направлении — враг пытается захватить Богородичное, Мазановку, Долину.

Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты переместили батальонно-тактическую группу от Изюма в сторону Снежковки и развернули дополнительные подразделения артиллерии для восстановления наступления.

Оккупанты атакуют в сторону Славянска / Карта deepstatemap

Враг пытается оттеснить украинских защитников на рубеж Северск-Бахмут через Федоровку. Закрепляется в районе Лисичанска и Белогоровки. На Бахмутском направлении усилил обстрелы, наносит артиллерийские и ракетные удары, в том числе и возле Углегорской ТЭС. Безуспешная атака оккупантов идет в районах Васильевки, Берестового, Спорного, Клинового, Майорска.

Карта атак на востоке Украины

Оккупанты пытались штурмовать в сторону Победы и Марьинки, враг обстрелял ракетами восточные окраины Авдеевки и Марьинку.

На границе с Донецкой и в Запорожской области ведет постоянные обстрелы. Еще южнее — в Николаевской и Херсонской пытается вернуть позиции в районе Ивановки, Потемкиного, Мирного и не допустить украинское контрнаступление. На Херсонщину россияне загнали 17 вагонов с боеприпасами из Крыма на жд станцию "Каланчак".

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, на востоке Украины россия может атаковать три новых города. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отвод украинских войск из Лисичанска. россия поливает огнем со всей мощи, а главная ценность Украины — жизни ее людей.