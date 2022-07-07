Харьков подвергся масштабному обстрелу, много прилетов: что известно (фото и видео)

Сообщается о минимум шести взрывах в городе

В четверг, 7 июля, российские оккупанты нанесли очередной массовый удар по городу Харьков. Известно по меньшей мере о шести попаданиях вражеских ракет в разных районах города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя первые кадры с мест прилетов. Видно, как в небе над Харьковом появилось несколько столбов черного дыма.

Обновлено 18:40: По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне нанесли удар по городу реактивными системами залпового огня. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на данный момент от российских обстрелов пострадали 3 человека. Информация обновляется.

"Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру", — написал председатель ОВА.

По Харькову россияне снова нанесли массовый ракетный удар

Местные жители сообщают, что в одном из мест, куда попала вражеская ракета, начался пожар. Точная локация не сообщается по понятным причинам.

В некоторых каналах появилась информация, что обстрел Харькова российскими оккупантами не обошелся без жертв среди гражданского населения. Точное количество погибших не сообщается, как и нет официального подтверждения от власти. На места взрывов уже выехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Некоторые отмечают, что воздушной тревоги в городе в момент первых прилетов ракет объявлено не было. Поэтому призываем харьковчан поберечь себя и не выходить из укрытий.

Напомним, что в ночь на 6 июля российской ракетой был нанесен удар по корпусу одного из высших учебных заведений Харькова. При обстреле погиб 40-летний житель Харькова, работавший в пострадавшем корпусе учебного заведения сторожем. У мужчины фактически не было шансов выжить. И это после ряда обстрелов харьковских школ и гимназий накануне.