росія заявляє про захоплення всієї Луганської області: шойгу доповів путіну

Україна довгі тижні боролася за останні підконтрольні населені пункти в області

У неділю, 3 липня, російські окупанти заявили про захоплення усієї території Луганської області України.

Про це міністр оборони росії сергій шойгу офіційно доповів кривавому диктатору володимиру путіну, інформує оборонне відомство країни-агресора.

За словами шойгу, бойовики угрупування "ЛНР" разом із російськими військовими нібито вже взяли під контроль Лисичанськ, а разом із ним і населені пункти Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла Гора.

Загалом за добу вони захопили нібито 182 квадратні кілометри української території та нібито встановили повний контроль над Луганською областю, що в країні-агресорі подається як "звільнення" території "ЛНР".

Ось де знаходяться названі населені пункти на карті бойових дій. Так, за словами росіян, їм нібито вдалося зімкнути кільце навколо Лисичанська.

Лисичанськ, Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла Гора на карті бойових дій

Варто зауважити, що ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну під контролем проросійських бойовиків була значна частина Луганської області, до середини березня вони контролювали 70% області, а до кінця весни вже 95%.

Після провалу із захопленням Слов’янська та Краматорська окупанти зосередилися на Сєвєродонецьку та Лисичанську, проте українські захисники довгі тижні героїчно давали їм відсіч.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 3 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що йдуть бої в Лисичанську, місто горить і ситуація там дуже важка.