Окупанти можуть спробувати створити новий котел: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує обстріл по всій лінії розмежування та вглиб країни

Російські війська перегруповуються, обстрілюють українські райони вздовж фронту та проводять локальні атаки — в Інституті вивчення війни вважають, що продовжується оперативна пауза. Вона означає, що масштабних наступів не ведуть, а нинішні дії – підготовка до них.

Майже всі локальні атаки, як повідомляють американські дослідники, є безуспішними. Вони відзначені на північ від Слов’янська, на схід від Сіверська і на північ від Харкова.

На південному напрямку аналітики відзначили фальшиву атаку росіян на захоплену АЕС в Енергодарі, а також систематичне відпрацювання ЗСУ за складами боєприпасів окупантів та загибель російських офіцерів.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти атакували на північ від міста по землі у бік Довгенького, Мазанівки, Краснопілля та Долини. Також атакували ближче до Маяків та Іванівки – по різні боки траси Е40. Дослідники вважають, що оскільки лобова атака не вдалася, окупанти можуть спробувати оточити українські сили з півдня від траси. Таку спробу ускладнюють водні перепони місцевості. Обстріли на захід, північний захід та північний схід від міста продовжуються. Вважається, що удари по районах можуть створювати умови для нападу на Слов’янськ та Краматорськ.

Сіверськ

Росвійська спробували провести обмежений наступ, зазнали втрат під час штурму Спірного та Івано-Дар’ївки, але відступили, при цьому Григорівка на північний схід від Сіверська в руках ворога. Обстріл триває.

Бахмут

Північно-східніше, на схід і південніше Бахмута триває обстріл з авіації та артилерії. Ворог намагається покращити тактичне становище.

На північ і на захід від Донецька тривають обстріли. Окупанти намагаються затримати українські сили в Авдіївці.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти знову безрезультатно атакували Дементіївку — так завзято наступати на село їх, ймовірно, змушує бажання зірвати контратаки України із Прудянки до Цупівки. Харковом та ближніми населеними пунктами продовжують вести вогонь. Ідуть позиційні бої.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Російські ДРГ намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію, поки артилерія та авіація рф обстрілюють настелені пункти вздовж лінії розмежування, а також у Миколаєві. У Мелітополі активізувалися вороги — відзначені колони із військовими вантажівками. В Енергодарі чули вибухи з боку АЕС і колаборанти звинувачують Україну у провокаціях. При цьому виїзд на підконтрольну територію через Василівку окупанти закрили, як і заважають виїхати жителям з інших місць.

Удари українських сил по складах боєприпасів продовжуються, а також після удару по російській базі в 20-й гвардійській мотострілецькій дивізії рф недорахувалися командування.

Карта боїв на півдні

Як раніше писав "Телеграф", під Мелітополем завдали удару по ще одній базі окупантів, а після удару по Шахтарську повідомили про загибель важливих офіцерів. Тим часом Україна може отримати ще більше зброї від союзників.