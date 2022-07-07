На Херсонщині відбили наступ окупантів: свіжі карти боїв в Україні

Ворог може накопичувати сили перед великим наступом

Російські війська продовжують атакувати Україну зі сходу та півдня, не припиняючи штурмувати у бік Слов’янська, Сіверська, Бахмут. Не залишають спроб повернути позиції в Харківській та Херсонській області. Але в поведінці міноборони росії дослідники Інституту вивчення війни побачили ознаки оперативної паузи.

Як зазначають фахівці, вона не має на увазі припинення боїв, але ворог може обмежитися невеликим наступами, сподіваючись створити умови для масштабної атаки або накопичити сили. Їх можуть збирати за тисячу кілометрів від України — у Мулиному Нижегородській області, де, за даними, формується нова військова частина.

Українські військові тим часом відбивають атаки на північному заході Херсонської області та створюють умови для контрнаступу на Херсон.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

З боку Ізюма та Лимана продовжуються атаки окупантів у бік Слов’янська. Ворог намагається рухатися від Харківської до Донецької області та знаходиться приблизно за 16 км на північ від міста. З боку Лиману росвійська обстрілюють навколо Райгородка (на схід від Слов’янська).

Сіверськ

У бік Сіверська окупанти рухаються із заходу від Лисичанська. Бої йдуть у районах Спірного, Верхньокам’янського, Григорівки та Білогорівки – максимальна близькість зі сходу – 5 км. На південь від Сіверська завдають ударів з артилерії та з авіації.

Карта NASA з пожеж у районі Райгородка (ліворуч) та Сіверському районі

Бахмут

Бахмут атакують з півдня, українські військові відбили атаки в районі Луганського, Новолуганського та Вершини — поблизу траси. По Бахмуту ворог б’є з артилерії. Це свідчить про підготовку до штурму міста.

У районі Донецька обстріли українських позицій у районі Авдіївки триває, але наступу не зафіксували.

Карта боїв на сході

Харків

Росвійська наступали у бік Соснівки, Світличного, Пітомніка, бої, ймовірно, йдуть за 20 км від Харкова. Місто та область – під обстрілом.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти безрезультатно намагалися атакувати на північному заході Херсонської області та продовжують обстрілювати позиції. Наступ окупантів зупинили у бік Лозового, на кордоні з Миколаївською областю та на східному березі Інгульця. Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсон.

На картах пожеж видно безліч вогнищ загоряння після обстрілів на кордоні Херсонської області та у Запорізькій.

Дані NASA про пожежі на півдні України, Херсонщина – ліворуч

Карта боїв на півдні

Як раніше писав "Телеграф", просування росії на сході України радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає російським провалом, адже атака на два міста зайняла в рф 90 днів.

Арестович також назвав приблизну тривалість війни в Україні — йдеться про роки.