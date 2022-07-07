З активними боями буде швидше: Арестович озвучив нові терміни перемоги України у війні

Україна зможе досить швидко дати відсіч путінським окупантам

Два з половиною роки — такий остаточний термін закінчення війни українською перемогою дає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. За цей час, пояснює експерт, мають закінчитись усі найактивніші бойові дії, десь можливі локальні "спалахи", проте для нового повномасштабного наступу Кремлю не вистачить сил.

Такими прогнозами він поділився під час свіжого ефіру з журналістом Марком Фейгіним у ніч проти 7 липня. На думку Арестовича, активні військові дії можуть допомогти розібратися з окупантами ще швидше, ніж озвучений ним відрізок часу.

Радник голови ОП каже, що двох з половиною років — якраз до нових виборів президента в США — Україні цілком достатньо, щоб здобути свою справедливу перемогу над росією. При цьому підтримка з боку західних партнерів, яка продовжується, і більш активний опір ЗСУ може прискорити проходження цього періоду.

Це пов’язано з тим, що путінська армія багато в чому вже втратила свою швидкість та загальний натиск на українському фронті. Загарбникам не вистачає сил та коштів, щоб "бодатися" з українськими військовими на всіх напрямках.

"Зараз їм потрібно зосереджувати війська, знімати їх з інших ділянок фронту і перекидати, — пояснює Олексій Арестович. — Це дуже погана війна [для рф], безперспективна".

Також він додав, що більше розуміння щодо подальшого розвитку воєнних дій дасть липень. За його прогнозами, на початок серпня вже можна буде чіткіше зрозуміти, чи є переломи і хто де знаходиться.

Варто зазначити, що попри певні успіхи російської армії в Луганській області, просування ворога Арестович оцінює як провальне і катастрофічне. На його думку, брати кілька місяців справжнім змором всього кілька міст — це явно не показник другої армії світу.

Також він вважає всі поступи росіян на Луганщині останнім успіхом путінських військових в Україні.