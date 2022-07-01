Три сценарії закінчення війни: скандальний ветеран американської політики дав прогноз

Від того, яким шляхом розвиватимуться події, залежатиме також доля НАТО, вважає Кіссінджер

Колишній держсекретар США, 99-річний Генрі Кіссінжджер, який потрапив до бази "Миротворця" за заклики Україні піти на територіальні поступки росіянам, описав три сценарії завершення російсько-української війни. Причому він вбачає як перемогу України так і поразку.

Про це Кіссінджер розповів в інтерв’ю британському журналу The Spectator. На його думку, зараз відкритими є всі три сценарії.

Перший сценарій – росія залишається на тих територіях, які встигла завоювати від початку повномасштабного вторгнення. Це 20% території України, включно із великою частиною Донбасу, де розташовані промислові підприємства, а також сільськогосподарськими районами, де Україна вирощує значну частину своїх врожаїв. Йдеться також про сухопутний коридор вздовж узбережжя Чорного моря. Цей сценарій Кіссінджер називає перемогою росії, попри усі невдачі, яких окупанти зазнали на початку вторгнення. У цьому випадку НАТО не відіграватиме такої важливої ролі, як про нього вважалось досі.

Другий сценарій – росію починають витісняти з усіх зайнятих територій, включно із землями, захопленими у 2014 році (Кримом та Донбасом). В такому разі, на думку Кіссінджера, постає питання безпосередньої війни з самою росією.

Третій сценарій – Україні та українцям, яких Кіссінджер шанобливо називає Вільним Народом, вдається стримати росію від будь-яких завоювань, а лінія фронту повертається до позиції 23 лютого 2022 року. Цей розвиток подій політик назвав перемогою України у поточній агресії. "Україна буде відтворена у тому вигляді, в якому вона була до початку війни: лінія фронту після 2014 року. Вона буде переозброєна і тісно пов’язана із НАТО, якщо не стане його частиною. Решту питань можна залишити на обговорення", – сказав Кіссінджер. Він наголосив, що саме це мав на увазі під час свого нашумілого виступу в Давосі. На думку політика, саме цим шляхом рухається зараз президент України Володимир Зеленський. За умови третього сценарію, Кіссінджер вбачає тимчасове заморожування ситуації. Втім, на досвіді возз’єднання Європи після холодної війни він вважає розв’язання і цієї проблеми досяжним.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що росія довго готувалась до війни з Україною, тому йтиме до кінця і ще тривалий час тероризуватиме український народ.