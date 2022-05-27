Кіссінджер поплатився за свої висловлювання щодо поступок України

Політик натякнув Києву на потребу піти на поступки задля відновлення мирних переговорів із рф

Один із найавторитетніших політиків Сполучених Штатів Америки і колишній держсекретар Генрі Кіссінджер опинився у списку бази даних українського сайту "Миротворець" як "співучасник злочинів проти України".

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Як повідомляє портал "eadaily", Кіссінджер потрапив до списку "ворогів України" за свою заяву щодо територіальних поступок з боку України, котру він зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами 98-річного політика, через російську агресію в Україні міжнародній спільноті, зокрема Заходу, доведеться шукати домовленості з кремлем. Досить велика кількість коментаторів сприйняли ці слова як заклик до українських територіальних поступок в обмін на мир з російською федерацією.

Через ці висловлювання Кіссінджер на "Миротворці" записали в учасники "інформаційної спецоперації росії проти України". У тексті його картки йдеться про те що він є "співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян".

Картка Генрі Кіссінджера у базі "Миротворця"

Варто додати, що "Миротворець" є ресурсом, на якому розміщуються персональні дані осіб, які вважаються причетними до "злочинів проти засад національної безпеки України".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гучна заява колишнього держсекретаря США не залишилася без уваги і зі сторони російської федерації. Зокрема, речник кремля дмитро пєсков наголосив, що москва все ще чекає, що Київ прийме її вимоги та чітко усвідомить ситуацію, що склалася.