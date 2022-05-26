У путина отреагировали на нашумевшее предложение для Украины "пойти на уступки"
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В рф продолжают давить на Украину, выдвигая свои абсурдные требования
российская федерация ждет от Украины принятия ее требований и осознания сложившейся ситуации.
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Об этом в четверг, 26 мая, во время эфира на радио "Маяк" сообщил спикер кремля дмитрий песков.
"москва ждет от Киева принятия требований россии и осознания ситуации де-факто – реальной существующей ситуации", — заявил он.
На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь и о территориальных уступках, песков ответил: "Это не территориальные уступки. Еще раз повторю, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто здраво ее оценить".
Напомним, что ранее бывший госсекретарь США 98-летний Генри Киссинджер выступил с заявлением о том, что из-за российской агрессии в Украине международному сообществу нужно будет искать договоренности с кремлем. Достаточно большое количество комментаторов восприняли эти слова как призыв к украинским территориальным уступкам в обмен на мир с российской федерацией.
Стоит добавить, что раньше в россии озвучивали следующие требования Украине:
- Отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус украинского государства;
- Отмена законов, ограничивающих русский язык;
- Крым должен быть признан российским;
- Признание независимости "ЛДНР";
- "Денацификация" (запрет деятельности так называемых ультранационалистических организаций);
- "Демилитаризация" (ограничение на вооружение для ВСУ, запрещение разработки мощного оружия массового поражения).
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине категорически не собираются идти на уступки россии, касающиеся территориальной целостности суверенного государства или на замораживание конфликта, даже несмотря на "подталкивание" партнеров. Именно сохранение украинских территорий и возвращение оккупационного войска на территории, которые они занимали до 24 февраля, является одним из главных требований Украины для разрешения конфликта с агрессором.