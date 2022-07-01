путін готовий воювати довго: Шольц озвучив причину

Звичайні росіяни ще довго відчуватимуть на собі наслідки нинішніх рішень Кремля

Російський кривавий диктатор Володимир Путін міг готуватися до нинішньої війни росії із Україною роками. Таку думку висловив німецький канцлер Олаф Шольц, наголосивши, що саме з цієї причини армія рф зможе ще досить довго тероризувати український народ.

Своїми думками політик поділився в інтерв’ю для телеканалу CBS News. За словами Шольца, все натякає на підготовку Москви до тривалого військового протистояння з Україною.

Канцлер підкреслив, що насправді нікому, окрім самого путіна, невідомо, скільки росія збирається воювати проти України. Проте нинішня ситуація на фронті та офіційні заяви російських політиків свідчать про бажання російського президента йти до самого кінця.

"Тривале планування путіна говорить про те, що він готовий до тривалих військових дій", — зазначив Олаф Шольц.

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Також він додав, що росія — велика країна з великими коштами, що й впливає на всі запаси боєприпасів, які ніяк нескінченні, що летять на територію України.

"Думаю, що рішення розпочати цю війну було ухвалено за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї, — наголосив канцер Німеччини. — Тому він зможе продовжувати війну дуже довго.

Крім цього, Шольц заявив, що росія і сам путін обов’язково відчують на собі дію західних санкцій, навіть якщо переконані у протилежному. Насамперед постраждає технологічна промисловість, якій не вистачає деталей власного виробництва. Політик вважає, що підтримати Росію на плаву не зможуть навіть гроші, які частина країн Європи, включаючи Німеччину, досі платять за російський газ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що про закінчення російсько-української війни нещодавно знову заговорили у Кремлі. При цьому російське керівництво закликає Україну скласти зброю.

На думку Дмитра Яроша, це демонструє величезні проблеми армії рф в Україні та її наближення програшу.