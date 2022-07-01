"Звинувачення смішні": Шольц різко відповів путіну

Канцлер Німеччини різко відреагував на слова російського диктатора

Російський диктатор володимир путін, якого нещодавно висміяли лідери країн "Великої сімки", знову отримав різку відповідь від лідера однієї з найвпливовіших країн Європи та світу. Цього разу не промовчав канцлер Німеччини Олаф Шольц, який відреагував на звинувачення президента росії на адресу Північноатлантичного альянсу.

Про це глава німецького уряду заявив після закінчення саміту НАТО в Мадриді 30 червня, повідомляє AFP.

Так, раніше путін заявив про "імперіалістичні наміри" Північноатлантичного альянсу.

"Якщо чесно, то його (путіна — ред.) звинувачення смішні. Адже саме він зробив імперіалізм метою та об’єктом своєї політики", — сказав Шольц.

За інформацією AFP, Шольц запевнив присутніх, що НАТО є оборонним об’єднанням і не несе загроз для будь-кого.

Канцлер ФРН зазначив, що якщо іншим країнам і слід когось побоюватися, то саме росії, оскільки саме путін відповідальний за ту ситуацію, в якій опинилася континентальна безпека Європи.

Як повідомлялося, останнім часом путін потрапляє у дивні ситуації. Так під час його візиту до Душанбе було дуже дивне розташування гостей на заході.

А на зустрічі з президентом Індонезії Джоко Відодо російський диктатор потрапив у незручну ситуацію, заявивши, що індонезійський президент ніколи раніше не відвідував росію.